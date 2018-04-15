مليارا ريال غرامات لمخالفي السوق السعودي..وهؤلاء أبرزهم

كشفت " #هيئة_السوق_المالية " ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن قيمة الغرامات المالية المفروضة، ضد مخالفي نظام #السوق_السعودية ونظام الشركات ولوائحها التنفيذية في العام الماضي قد بلغ نحو ملياري ريال، تم تحصيل 6% منها فقط.

ووفقا لأرقام التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2017، فقد استحوذ كبار التنفيذيين على نحو 83% من مجموع الغرامات المفروضة أي أكثر من 1.6 مليار ريال، لكن حصل منها نسبة ضئيلة جداً أقل من نصف في المئة.

تلا "كبار التنفيذيين" من حيث الأكثر في قيمة #الغرامات المفروضة فئة المستثمرين بأكثر من 335 مليون ريال حُصل منها 33 %.

وفي المرتبة الثالثة جاء "الأشخاص المرخص لهم" بغرامات مفروضة قدرها بلغت 3.2 مليون ريال حُصّل منها المبلغ بالكامل.