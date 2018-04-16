سوق السعودية تتخطى 8000 نقطة لأول مرة منذ 2015

نجحت سوق الأسهم السعودية في تخطي مستوى 8000 نقطة مجدداً، والإغلاق مجدداً فوق هذا المستوى لأول مرة منذ جلسة 18 أغسطس 2015.

وأنهت سوق السعودية تعاملات اليوم الاثنين محققة مكاسب بنسبة 0.98%، إلى 8050 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال، وأحجام 212.2 مليون سهم.

وقد رفع السوق مكاسبها منذ بداية العام إلى 11.4%، مستفيدة من تحسن أسعار النفط، والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، بالإضافة إلى ترقية سوق السعودية وانضمامه إلى مؤشرات فوتسي العالمية للأسواق الناشئة.

ومن المرتقب أن يتم البت في انضمام سوق الأسهم السعودية إلى مؤشرات مورجان استانلي للأسواق الناشئة في شهر يونيو المقبل، وسط ترجيحات قوية بنجاح السوق في اجتياز الاشتراطات والانضمام لهذه المؤشرات العالمية.

وقد دعمت مكاسب سوق السعودية اليوم الاثنين مؤشرات الرعية الصحية الذي ارتفع بنسبة 1.95%، التأمين 2.36%، السلع طويلة الأجل 2.49، ومؤشر البنوك 1.40%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم سلامة بنسبة 6.7، العالمية 6.66%، اسمنت المدينة 5.96%، وبوبا العربية 5.47%.

ومن حيث الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة جاء سهم سابك في المرتبة الأولى والذي ارتفع بنسبة 1.34%، تلاه سهم دار الأركان 2.53%، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم الإنماء بنسبة 1.56%.

وضمن التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق السعودية مؤخرا موافقة مجلس إدارة #هيئة_السوق_المالية مطلع الشهر الجاري على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.39 مليار ريال بآجال تشمل 5 ، و7 و10 أعوام.

وتتنوع هذه الأدوات، بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وأدوات الدين ذات العائد الثابت والصكوك الحكومية السعودية.

وستصبح السندات و #الصكوك_الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية ابتداء من الأحد الثامن من أبريل الجاري.

وشمل الإدراج 45 إصدارا حكوميا.