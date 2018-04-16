موديز: الضعف "المزمن" لليرة سلبي لتصنيف تركيا

قالت #موديز اليوم الاثنين، إن الضعف المزمن في #الليرة_التركية سلبي لتصنيف ديونها السيادية، وإشكالي للاقتصاد، مشيرة إلى الدرجة العالية من الانكشاف الخارجي وتدني احتياطيات النقد الأجنبي.

وذكرت "موديز" في تقرير عن التوقعات الائتمانية أن الليرة معرضة لتجدد الضغوط، إذا أرجأت السلطات تنفيذ تعهدات التحرك لمواجهة ضعف الليرة عن طريق رفع سعر الفائدة.

من ناحية أخرى، قال وزير المالية التركي ناجي إقبال اليوم الاثنين، إن الميزانية التركية سجلت عجزاً بلغ 20.2 مليار ليرة (4.9 مليار دولار) في مارس، ليصبح عجز الربع الأول من السنة 20.4 مليار ليرة.