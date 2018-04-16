"المتكاملة" الكويتية تتهيأ للإدراج وتقر توزيع 30% نقداً

بدأت شركة المتكاملة القابضة في الظهور الإعلامي استباقا لإدراجها المرتقب في البورصة الكويتية، حيث كشفت في بيان صحافي أمس عن عقدها الجمعية العمومية لسنة 2017، وإقرارها توزيع 30% نقداً.

ولَم تحدد الشركة موعد ادراجها رسميا في البورصة حتى الأن، لكن تقارير توقعت أن تكون هذه السنة.

وكشفت الشركة التابعة لمجموعة بودّي العائلية أن صافي أرباح بلغت 13.3 مليون دينار لعام 2017 بنمو 36%.

وسجلت الشركة نمواً في صافي الإيرادات بنسبة 30%، حيث ارتفعت إلى 40 مليون دينار في عام 2017. وتعتبر الكويت هي السوق التشغيلي الرئيسي للشركة، حيث يمثل السوق الكويتي 89% من إجمالي إيرادات الشركة للعام 2017.

وتعمل "المتكاملة" في مجال تأجير المعدات الثقيلة بقطاع النفط والغاز ، ويبلغ حجم معداتها 2,161 كما في نهاية العام 2017.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، جاسم مصطفى بودي، : "منذ تأسيسها قبل أكثر من عشر سنوات، حققت "المتكاملة" نمواً ثابتاً بشكل مضطرد، وسرعان ما عززت مكانتها في السوق كونها تلعب دوراً رئيسياً في دعم قطاع النفط والغاز. واليوم، تعمل "المتكاملة" كشريك رئيسي للعديد من المشاريع الأكثر حيوية وتعقيداً في هذا القطاع، كما تواصل تقديم الحلول التشغيلية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بهذه الصناعة."