الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى مقابل الدولار منذ استفتاء Brexit

ارتفع #الجنية_الإسترليني مقابل #الدولار الأميركي لأعلى مستويات منذ تصويت الناخبين البريطانيين لصالح مغادرة #الاتحاد_الأوروبي في يونيو 2016.

وسجل الإسترليني اليوم الثلاثاء في تعاملات أسواق المال اللندنية الصباحية، مكاسب بلغت 0.2% مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى 1.437، وذلك على خلفية توقعات بقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة.

من ناحية أخرى، ارتفع #اليورو فوق 1.24 دولار ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، بعد صدور بيانات اقتصادية صينية قوية وانحسار المخاوف من شن ضربات أمريكية جديدة في سوريا، ما أنعش الإقبال على المخاطرة وأدى إلى تراجع الدولار.



كما تأثرت العملة الأميركية سلبا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد #ترمب هذا الأسبوع، عن محاولات الصين وروسيا التلاعب بعملتيهما، إذ يعتقد المستثمرون أن الإدارة الأميركية تريد انخفاض العملة.

ودعم ذلك شراء اليورو وساهم في صعود العملة الأوروبية الموحدة 0.3% إلى 1.2412 دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 28 مارس.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2%.