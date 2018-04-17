الذهب يرتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار #الذهب اليوم الثلاثاء، مع نزول #الدولار لأدنى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع، وتلقى المعدن النفيس دعماً أيضا من استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1347.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقر في العقود الأميركية الآجلة عند 1350.60 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، إلى 89.270 في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوى له منذ 28 مارس.

ونزل الدولار أمام الين 0.2% إلى 106.93 ين، مبتعداً عن أعلى مستوياته في سبعة أسابيع البالغ 107.78 ين، الذي لامسه يوم الجمعة، مع تأهب المتعاملين لاجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد #ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبدأ اليوم.

وتحسنت شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل التوقعات التي ترجح عدم التصعيد العسكري الفوري في سوريا، عقب ضربات صاروخية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مطلع الأسبوع، وهو ما حد من مكاسب المعدن الأصفر. وغالبا ما يُعتبر الذهب أداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 16.72 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.5% إلى 928.99 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1006 دولارات للأوقية، بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ الأول من مارس عند 1012.10 دولار في الجلسة السابقة.