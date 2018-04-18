سوق السعودية تخترق أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2015

نجحت #سوق_الأسهم_السعودية في مواصلة مكاسبها اليوم الأربعاء، ليخترق المؤشر حاجز 8100 نقطة، مقتربا من أعلى قمة وصل إليها منذ جلسة 18 أغسطس 2015، حيث كان المؤشر عند مستوى 8145 نقطة.

وتشهد سوق #الأسهم_السعودية تدفقات مرتفعة من السيولة منذ الإعلان عن انضمام السوق لمؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة في 28 مارس الماضي.

وارتفع المؤشر في نهاية الجلسة بنسبة 0.61%، أو 22 نقطة، إلى 8146 نقطة، بتداولات تخطت قيمتها الـ5 مليارات ريال.

ورغم تباين أداء المؤشرات القطاعية للسوق السعودية إلا أن المؤشر الرئيسي تلقى دعما قويا من مؤشر البنوك الذي ارتفع بنسبة 1.38%، الطاقة 1.46%، المرافق العامة 1.62%، فيما ارتفع مؤشر الاتصالات 0.87%.

واقتربت مكاسب #سوق_السعودية منذ مطلع العام الجاري من 12.8%، فيما حقق خلال الـ3 أشهر الماضية 8.05%، و5.41%، خلال شهر.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا بترو رابغ بمكاسب 7.91%، ملاذ للتأمين 6.36%، اللجين 5.91%، الصقر للتأمين 5.83%، والسعودي الفرنسي 4.83%.