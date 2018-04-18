نتائج الشركات تغير اتجاه الأسهم الأوروبية وتحول أنظار المستثمرين

ارتفعت #الأسهم_الأوروبية اليوم الأربعاء، بدعم من سلسلة من نتائج الأعمال الجيدة التي أعلنتها الشركات، مع تحول تركيز المستثمرين إلى موسم نتائج الربع الأول بدلا من التطورات الجيوسياسية.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بينما زاد مؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني 0.3% ومؤشر "داكس" الألماني 0.1%.

وساهم الارتفاع المسجل في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مثل قطاعات المواد والخدمات المالية والصناعة، بالجزء الأكبر من المكاسب.

ومن المتوقع أن يشهد موسم نتائج الشركات الأوروبية في #الربع_الأول نمواً متواضعاً في الأرباح خصوصاً إذا ما قورن بالولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات "تومسون رويترز آي/بي/إي/إس"، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية 1.9% مقارنة مع الربع المقابل من العام 2017، بما سيمثل زيادة نسبتها 0.8% بعد استثناء قطاع الطاقة.