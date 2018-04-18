"سابك" توزع 6.6 مليار ريال عن النصف الثاني من 2017

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "#سابك" موافقة الجمعية العمومية للشركة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م بمبلغ 6.6 مليار ريال ريال بواقع 2.20 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 22%، من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيكون صرف #الأرباح بتاريخ 01/05/2018م.



كما وافقت عمومية سابك على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2017م بمبلغ 6 مليارات ريال بواقع 2 ريال للسهم والتي تمثل 20%، من القيمة الاسمية للسهم.



كما تمت الموافقة على صرف 1.8 مليار ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن 2017، وتعيين نادر بن إبراهيم الوهيبي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة حصانة الاستثمارية لاستكمال الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس التي بدأت بتاريخ 11 أبريل 2016م، على أن يكون تعيينه نافذاً اعتبارا من تاريخ 18 أبريل 2018م، وذلك خلفاً لعبدالعزيز بن هبدان الهبدان.