إدانة مخالفين للسوق السعودية وتغريمهم بـ5.4 مليون ريال

أعلنت #هيئة_السوق_المالية "تداول" صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4 إبريل 2018 وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضدّ بدر بن محمد بن سعيد الشهراني، ومحمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني، وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي، وحسين بن جواد بن صبيح العنزي، وحسن بن محمد بن راشد النعيمي، وعبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين"، وذلك خلال الفترة من 16 فبراير 2014 إلى 17 مارس 2014، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن قرار لجنة الاستئناف تضمن إيقاع عدد من العقوبات عليهم بحسب الأتي:

أولاً: بدر بن محمد بن سعيد الشهراني



- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

ثانياً: محمد بن سعيد بن عبدالله الشهراني

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 831.16 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

ثالثاً: سعيد بن علي بن سعيد الغامدي





- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال.





رابعاً: حسين بن جواد بن صبيح العنزي



- فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.25 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

خامساً: حسن بن محمد بن راشد النعيمي



- فرض غرامة مالية عليه قدرها 20 ألف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 736.35 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.





سادساً: عبداللطيف بن ناصر بن حمد الراشد





- فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال.

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 89.33 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.



وأضافت الهيئة أن القرار تضمن كذلك إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره 2.3 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين بدر بن محمد بن سعيد الشهراني وسعيد بن علي بن سعيد الغامدي.



وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.