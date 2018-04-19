الإسترليني يتراجع بعد مبيعات تجزئة بريطانية مخيبة للآمال

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الخميس بعد أن سجلت #مبيعات_التجزئة_البريطانية أكبر انخفاض ربع سنوي لها في عام على مدى الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس آذار، وذلك بسبب طقس بارد أكثر من المعتاد أبقى المتسوقين في منازلهم.



وتراجع #الإسترليني 0.1% قبل صدور البيانات ثم واصل خسائره مقابل #الدولار ليتراجع 0.3% إلى 1.4161 دولار.



وأظهرت الأرقام تراجع أحجام مبيعات التجزئة في مارس آذار 1.2% عن الشهر السابق، وهو انخفاض أكبر مما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.

