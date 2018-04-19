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6 % مكاسب أسبوعية لسوق السعودية والمؤشر يخترق 8275 نقطة

المصدر: دبي - علاء المنشاوي
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واصلت سوق السعودية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي في تعاملات اليوم الخميس، ما قاد المؤشر لاختراق مستويات جديدة فوق 8275 نقطة.

وتسود أجواء من التفاؤل أوساط المستثمرين مع ترقية #سوق_السعودية وقرار انضمامها إلى #مؤشرات_فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشرات قوية عن انضمام السوق لمؤشرات مورغان ستانلي في يونيو المقبل.

ودفعت مكاسب سوق السعودية اليوم الخميس إلى إغلاق أسبوعي إيجابي جدا بمكاسب أسبوعية 5.79%.

ودفعت هذه المكاسب للاقتراب من مستويات 18 أغسطس 2015.

ومؤشر السوق بحاجة لاختراق مستوى 8500 نقطة، ليتخطى مستويات أغسطس 2018.

وحققت السوق بنهاية تعاملات الخميس ارتفاعا بنسبة 1.61%، إلى مستوى 8277 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.93 مليار ريال، وأحجام 250.3 مليون سهم.

ودعمت مؤشر السوق غالبية المؤشرات القطاعية، ومن بينها #البنوك الذي ارتفع 2.6%، المواد الأساسية 1.87%، الإعلام 9.18%، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.52%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا الأبحاث والتسويق 9.91%، مجموعة السعودية 8.03%، الدريس 6.21%، معادن 6.12%، وإكسترا الذي ارتفع بنسبة 5.88%.

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