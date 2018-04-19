6 % مكاسب أسبوعية لسوق السعودية والمؤشر يخترق 8275 نقطة

واصلت سوق السعودية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي في تعاملات اليوم الخميس، ما قاد المؤشر لاختراق مستويات جديدة فوق 8275 نقطة.

وتسود أجواء من التفاؤل أوساط المستثمرين مع ترقية #سوق_السعودية وقرار انضمامها إلى #مؤشرات_فوتسي للأسواق الناشئة، ومؤشرات قوية عن انضمام السوق لمؤشرات مورغان ستانلي في يونيو المقبل.

ودفعت مكاسب سوق السعودية اليوم الخميس إلى إغلاق أسبوعي إيجابي جدا بمكاسب أسبوعية 5.79%.

ودفعت هذه المكاسب للاقتراب من مستويات 18 أغسطس 2015.

ومؤشر السوق بحاجة لاختراق مستوى 8500 نقطة، ليتخطى مستويات أغسطس 2018.

وحققت السوق بنهاية تعاملات الخميس ارتفاعا بنسبة 1.61%، إلى مستوى 8277 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.93 مليار ريال، وأحجام 250.3 مليون سهم.

ودعمت مؤشر السوق غالبية المؤشرات القطاعية، ومن بينها #البنوك الذي ارتفع 2.6%، المواد الأساسية 1.87%، الإعلام 9.18%، والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.52%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر ارتفاعا الأبحاث والتسويق 9.91%، مجموعة السعودية 8.03%، الدريس 6.21%، معادن 6.12%، وإكسترا الذي ارتفع بنسبة 5.88%.