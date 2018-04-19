نيكاي يصعد لأعلى مستوى بـ7 أسابيع بعد قمة أميركية يابانية

صعدت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى خلال 7 أسابيع بدعم من ارتياح المستثمرين لعدم تقديم الولايات المتحدة طلبات تجارية جديدة خلال القمة التي عقدت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وتصدرت أسهم شركات صناعة الصلب والمعادن غير الحديدية موجة المكاسب بعدما كانت ضمن الأسوأ أداء منذ أعلن ترمب فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.



وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.15 % ليغلق عند 22191.18 نقطة بعدما صعد إلى 22360.65 نقطة في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوى منذ 28 فبراير شباط.



وصعد 155 سهما على نيكاي بينما تراجع 68 سهما.



وكان سهم سوميتومو لاستخراج المعادن هو الأكثر ارتفاعا حيث زاد 7.8 % ، ثم سهم باسيفيك ميتالز الذي صعد 5.5 بالمئة.

بينما ارتفع سهم ميتسوي للتعدين والصهر 4.6%.



وانخفض سهم سوبارو 2.2 % بعدما أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية عن مزاعم بشأن مئات حالات تزييف بيانات استهلاك الوقود والانبعاثات في شركة صناعة السيارات.



وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.03 % .