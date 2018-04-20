الذهب ينخفض بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية

انخفضت #أسعار_الذهب اليوم الجمعة متجهة صوب تسجيل خسارة أسبوعية مع ارتفاع #الدولار بفعل توقعات بزيادة #أسعار_الفائدة_الأميركية ووجهة النظر القائلة إن المخاطر السياسية والأمنية تنحسر على مستوى العالم.



وتراجع #الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1340.66دولار للأونصة، فيما هبط المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1342.30 دولار للأونصة. ويتجه الذهب في المعاملات الفورية لتسجيل أول انخفاض أسبوعي هذا الشهر.



وانحسر القلق في السوق بشأن الضربات العسكرية الغربية على سوريا، والتي قدمت بعض الدعم للذهب هذا الأسبوع، بينما تحسنت الآفاق الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء إنه يأمل في نجاح قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون.



وعادة ما يستخدم الذهب كملاذ آمن في أوقات الضبابية.



وأضافت تعليقات أدلى بها مصرفي بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من الضغط على الذهب. وقال المصرفي إن المجلس يجب أن يزيد أسعار الفائدة في العامين الحالي والقادم لكي يحافظ على الاقتصاد من أداء محموم وكي تمنع المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي من الارتفاع.



وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت #الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 17.10 دولار للأونصة بعد أن بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين ونصف الشهر عند 17.35 دولار في الجلسة السابقة.



وتراجع البلاتين 0.2% إلى 931 دولارا. ولامس المعدن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 953.50 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفض البلاديوم 0.5% إلى 1020.10 دولار للأونصة، وبلغ أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 1057.20 دولار أمس الخميس.

