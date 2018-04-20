سوق مصر تتجاهل الأسواق العالمية لكنها دون 18 ألف نقطة

فيما تجاهلت مؤشرات البورصة المصرية اتجاهات البورصات وأسواق المالية العالمية التي تراجعت خلال الجلسات الماضية، لكن ظل مؤشرها الرئيسي دون مستوى 18 ألف نقطة رغم المحفزات التي تعلنها الحكومة في إطار الكشف عن بنود الموازنة الجديدة.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 0.38% رابحاً نحو 3.8 مليار جنيه بعدما وصل مستوى 981.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 977.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.96% بعدما أضاف نحو 166 نقطة مرتفعاً من مستوى 17615 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 17781 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تداولات الأسبوع نحو 1.14 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.19 مليار جنيه.

وصعد سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 2.85% مسجلاً بذلك أعلى وتيرة أسبوعية في شهر عند مستوى 89.36 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 268.3 مليون جنيه، وبحجم تداولات بلغت 3.05 مليون سهم.

واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" عند مستوى 867 نقطة.

وقفز استقر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.48% مضيفاً نحو 11 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2262 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2273 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي 306.7 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين نحو البيع بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.8 مليون جنيه و278.8 مليون جنيه على التوالي.

وخلال جلسة أمس الخميس، تصدر سهم زهراء المعادي قائمة الأسهم الرابحة بعدما صعد من مستوى 20.84 جنيهاً إلى نحو 22.45 جنيهاً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 7.73%، تلاه سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري الذي ارتفع من مستوى 13.11 جنيهاً إلى نحو 14 جنيهاً بنسبة ارتفاع بلغت نحو 6.79%.

وفي المقابل، جاء سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بعدما هوى من مستوى 9.82 جنيهاً إلى مستوى 9.17 جنيهاً بنسبة تراجع بلغت نحو 6.62%، تلاه سهم وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري الذي تراجع بنحو 5.56% إلى مستوى 8.5 جنيهاً.