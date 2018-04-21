اقتراب رفع الفائدة الأميركية يمنح الدولار قفزة قوية

ارتفع #الدولار_الأميركي إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة عملات، مع صعود عوائد السندات الأميركية في الوقت الذي هبط فيه الجنيه الاسترليني في أعقاب بيانات اقتصادية مخيبة للآمال وتعليقات من محافظ #بنك_إنجلترا المركزي تشير إلى أن رفع أسعار الفائدة لن يكون بخطى سريعة.

وهبط #اليورو إلى أدنى مستوياته في أسبوعين مقابل الدولار وسجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين مع تقليص المستثمرين مراهناتهم القياسية المرتفعة قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حيث من المتوقع إلى حد كبير ألا يبدي صانعو السياسات أي إشارات إلى تغيير في السياسة النقدية.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع الأولية لضغوط من تراجع #الأسهم_الصينية حيث سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما في أسبوعين على الأقل.

وبلغ العائد على #السندات_الأميركية لأجل عامين 2.453 بالمئة، وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2008، بفعل تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة صدرت عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وقفز العائد على السندات الأطول أجلا، حيث عزز ارتفاع أسعار السلع الأولية الرهان على ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.4 بالمئة إلى 90.314 بعد أن لامس أعلى مستوى في حوالي أسبوعين.

وسجل #اليورو 1.2248 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة في أسبوعين، منهيا الأسبوع على انخفاض قدره 0.39 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية في شهرين.

وأمام العملة اليابانية ارتفع الدولار 0.2 بالمئة إلى 107.50 ين بعد أن لامس أعلى مستوى في شهرين عند 107.85 ين.

وتراجع #الجنيه_الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.4032 دولار منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 1.4 بالمئة هي الأكبر في عشرة أسابيع.

وهبط الاسترليني بفعل بيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة والتضخم وتعليقات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني فسرها المتعاملون على أنها تمثل التزاما أقل من جانب البنك برفع أسعار الفائدة في مايو أيار المقبل بسبب بيانات اقتصادية "متباينة" صدرت في الآونة الأخيرة صدرت في الآونة الأخيرة.