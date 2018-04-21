بعد الانهيار.. بيتكوين تسجل مكاسب بـ 14 مليار دولار

قفزت القيمة السوقية للعملات الرقمية خلال جلسات الأسبوع الماضي بما يقرب من 69 مليار دولار، بعدما تلقت تلك العملات دعماً مباشراً من تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية الاستفادة من هذه العملات لتسهيل عمليات تحويل الأموال والاستثمار، وذلك بعد موجة من التذبذب تسببت بانهيارات في قيم العملات الرقمية وتذبذب شديد فيها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أرسل فيه مكتب النائب العام لولاية نيويورك الأميركية خطاباً إلى 13 منصة شهيرة من منصات تداول الـ "بيتكوين"، وغيرها من العملات المشفرة، يطلب منها إمداده ببعض المعلومات والحقائق، التي يجب على المستثمرين والمتعاملين في الـ "بيتكوين" الإلمام بها، فيما وصف بأنه أكبر تحقيق تجريه السلطات الأميركية حول تلك السوق حتى الآن.

ومنذ تعاملات الأحد الماضي وحتى تعاملات صباح اليوم، ربحت العملات الرقمية نحو 68.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.2% بعدما قفزت من مستوى 323.8 مليار دولار إلى مستوى 392.7 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وارتفع سعر عملة "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية بنسبة 10.32 إلى مستوى 8931 دولار مقابل نحو 8095 دولار في تعاملات الأحد الماضي رابحة نحو 836 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.4% رابحة نحو 14.3 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 137.4 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 151.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتستحوذ بذلك على نحو 20.75% من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية في أسبوع.

وصعدت عملة "إيثريوم" بنسبة 20.93% إلى 618 دولار مقابل نحو 511 دولارا في تعاملات الأحد الماضي رابحة نحو 107 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 50.3 مليار دولار إلى مستوى 21.2 مليار دولار رابحة نحو 10.9 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 21.66%.

وصعدت عملة "ربيل" بنسبة 42.18% مرتفعة من مستوى 0.64 دولار إلى مستوى 0.91 دولار رابحة نحو 0.27 دولار.

وقفزت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 42.4% رابحة نحو 10.7 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 25.2 مليار دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 35.9 مليار دولار في تعاملات صباح السبت.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" ارتفاعات قياسية بعدما قفزت بنحو 51.7% إلى مستوى 1141 دولار مقابل نحو 752 دولار مضيفة 389 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 52.3% رابحة نحو 6.7 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 12.8 مليار دولار إلى مستوى 19.5 مليار دولار.

وقفزت عملة "ليتكوين" بنسبة 20.3% إلى مستوى 154 دولار مقابل نحو 128 دولار رابحة نحو 26 دولار. وبلغت مكاسبها الإجمالية نحو 1.5 مليار دولار مرتفعة بنسبة 21.1% بعدما ارتفعت من مستوى 7.1 مليار دولار إلى نحو 8.6 مليار دولار.

أما عملة "أي.أو.إس" فقد قفزت بنسبة 36.5% رابحة نحو 3 دولارات بعدما ارتفعت من مستوى 8.2 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 11.2 دولار صباح اليوم، وصعدت قيمتها السوقية بنسبة 38.46% رابحة نحو 2.5 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 6.5 مليار دولار إلى نحو 9 مليارات دولار.