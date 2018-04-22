آبل تفقد 60 مليار دولار من قيمتها السوقية بسبب iPHONE X

انخفض سهم شركة #أبل اليوم الاثنين، أكثر من 4% إلى 165 دولاراً، وسط توقعات بأن مبيعات هواتف #آيفون للربع الثاني قد تحقق أقل بكثير من المتوقع.

وأشارت كاتي هوبرتي المديرة الإدارية في شركه الاستثمارات المصرفية والخدمات المالية، مورغان ستانلي، في مذكرة بحثية جديدة، إلى أن شركة الاستثمار خفضت تقديراتها لمبيعات هواتف "آيفون" للربع الثاني من 40.5 مليون جهاز إلى 34 مليون جهاز.

وبالنظر إلى أن شركة "أبل" تمكنت خلال الربع الثاني من العام 2017، من بيع 41 مليون جهاز "آيفون"، فإن ذلك يعني أن الشركة قد تشهد انخفاضاً ملحوظاً في مبيعات أجهزة "آيفون" في حال كانت توقعات كاتي هوبرتي قريبة من الدقة، ويبدو أن مصدر القلق المستمر الذي تمثله مبيعات هواتف "آيفون" في الصين هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت كاتي هوبرتي تعتقد أن "أبل" قد تخسر بعض مبيعات "آيفون".

واستشهدت هوبرتي بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية"، بالبيانات التي حصلت عليها من موردي "أبل"، والبيانات التي تعد أضعف من المتوقع القادمة من الصين، وأشارت إلى أن #الحصة_السوقية لشركة "أبل" فيما يتعلق بتفعيل الهواتف الذكية قد انخفضت في #الصين خلال هذا العام، وعلى صعيد متصل، تعرضت توقعات مبيعات أجهزة "آيفون" هذا الأسبوع لصدمة وسط توقعات نمو مخيبة للآمال من شركة TSMC الموردة لشركة "أبل".

كما أن هناك أدلة متزايدة على أن جهاز iPhone X، الذي أثار دهشة الكثيرين، لم يساهم ببساطة في إحداث انهيار كبير في دورة الترقيات، ووفقاً لبعض التقارير والدراسات الاستقصائية الأخيرة، فإن جزءاً من المشكلة يعود إلى أن العديد من المستهلكين وجدوا ببساطة أن سعر هاتف iPhone X البالغ 999 دولارا مرتفعا إلى حد كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركات الموفرة لخدمات المحمول لم تعد توفر دعماً كبيراً للأجهزة الرائدة.

وقد تشهد مبيعات أجهزة "آيفون"، بعد الربع الثاني، ارتفاعاً كبيراً بمجرد إصدار "أبل" لتشكيلة أجهزتها الجديدة للعام 2018. ووفقاً للشائعات فإن الشركة تستعد لإطلاق جهاز iPhone X Pro المتضمن شاشة من نوع OLED بقياس 6.5 إنش، بالإضافة إلى جهاز iPhone X بشاشة من قياس 5.8 إنش تمت ترقيته، كما أن المعلومات تفيد بأن شركة "أبل" سوف تقدم في وقت لاحق من هذا العام جهاز "آيفون" بشاشة من نوع LCD وبقياس 6.1 إنش.

وتشير الأنباء، علاوة على ذلك، إلى تكلفة نموذج هاتف "آيفون" المزود بشاشة كريستال سائل LCD ستكون أقل من المتوقع بكثير، حيث أوضحت المعلومات الصادرة عن المحلل الرئيسي لدى شركة KGI Securities مينغ تشي كو، أن تكلفة هذا الهاتف قد تصل إلى 550 دولاراً أميركياً، في حين قد تبلغ تكلفة النموذج الذي يدعم شريحة اتصال مزدوجة ما بين 650 و 750 دولارا أميركيا.