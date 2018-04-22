شركة بورصة الكويت تكشف عن أرباح سنوية بـ13 مليون دولار

في وقت تجري فيه شركة #بورصة_الكويت وهيئة أسواق المالية جولات عالمية ترويجية لخصخصة البورصة المرتقبة التي ستفتح فرصة للمستثمر الأجنبي بتملك نسبة تصل إلى 44 %، كشفت الشركة عن البيانات المالية لشركة البورصة للعام المالي 2017، حيث حققت أرباحا تقارب 4 ملايين دينار، أو 13 مليون دولار، وإيرادات تقارب 10.4 مليار دينار.

وجاء الإعلان عن النتائج في بيان صحافي صادر عن الشركة التي عقدت جمعيتها العمومية، وانتخبت مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاثة المقبلة، حيث انتخب المجلس بدوره رئيسا جديدا هو سعد فيصل المطوع خلفا لطلال الغانم، وعيّنت سليمان براك المرزوق بمنصب نائب الرئيس.



تأخر لافت للنتائج المالية الفصلية للبنوك

من جانب آخر، لوحظ تأخُر لافت للإعلان عن النتائج المالية للبنوك في الربع الأول من هذه السنة، حيث مرّ أكثر من 3 أسابيع على بداية إبريل ولم يعلن سوى بنكين (الوطني و #بوبيان ) عن نتائجهما.

ومن المتوقع أن يعلن #بيت_التمويل_الكويتي عن نتائجه هذا الأسبوع، علما أن المهلة للإعلان عن النتائج تنتهي في منتصف شهر مايو المقبل.