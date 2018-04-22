"أمريكانا" تطوي غدا 34 عاماً من التواجد في بورصة الكويت

تطوي شركة الأغذية الكويتية #أمريكانا غداً الاثنين، 34 عاماً من وجودها في #بورصة_الكويت، مع انسحابها رسمياً من السوق.

وتأسست "أمريكانا" كشركة مساهمة عامة في العام 1969، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية منذ تأسيسها في العام 1984. وهي تعد واحدة من أكبر شركات التصنيع الغذائي والمطاعم في المنطقة.

ويأتي انسحاب الشركة من بورصة الكويت بعد استحواذ #أدبتيو على الشركة بنسبة 93%، علماً أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يساهم في "أدبتيو" بنسبة 50%، إلى جانب عدد من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.