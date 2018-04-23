الدولار يضغط على اليورو بعد ارتفاع عائد السندات الأميركية

ارتفع #الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين، اليوم الاثنين، بعد زيادة العائد على السندات الأميركية إلى 3%، بينما لم تقدم النتائج المتباينة لمسوح أنشطة منطقة اليورو دعماً للعملة الأوروبية الموحدة في مستهل أسبوع حافل.

وارتفع الدولار 0.2% مقابل العملة الأوروبية إلى 1.22675 دولار لليورو، لكن المكاسب جاءت محدودة.

ويقول المحللون إن السوق بحاجة إلى الوضوح بشأن سرعة دورة تشديد البنك المركزي الأوروبي لسياسته النقدية، قبل أن يرتفع #اليورو الذي صعد في بداية العام ثم فقد زخمه في الشهرين الأخيرين.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

وبحسب أحد المسوح، قابل النشاط الأفضل من التوقعات في القطاع الخاص الفرنسي خلال أبريل، أداء أسوأ من التوقعات في ألمانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 90.453، ليظل قريباً من أعلى مستوى في أسبوعين عند 90.477 الذي سجله يوم الجمعة.

ومقابل الين، سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين عند 107.94 ين بارتفاع بلغت نسبته 0.2%.