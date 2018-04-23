الزعابي: منظومة حوكمة جديدة لأسواق الأسهم بالإمارات

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات عبيد الزعابي، إن الهيئة تعمل على منظومة حوكمة للشركات لتشمل المسؤولية الاجتماعية وزيادة مشاركة النساء في مجالس الإدارة.

وأشار الزعابي في مقابلة مع "العربية" إلى أن الهيئة ليس لديها دور في قرار الجمعية العمومية للاتحاد العقارية باستبعاد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأن "المسألة قانونية، وهناك نقض لقرار ابتدائي بعزل 3 أعضاء من مجلس الإدارة".

وبسؤاله عن دمج سوقي الأسهم في الإمارات، قال الزعابي إن هذا القرار "خاص بالبورصتين وهيئة الأوراق المالية مستعدة" مؤكدة أن مشكلة نقص السيولة في الأسواق المالية تعد "ظاهرة عالمية وليست مرتبطة بدولة الإمارات، بل مرتبطة بثقة المستثمر بالاقتصاد العالمي بشكل عام".

كما أشار الزعابي إلى منصات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التمويل الحكومي في المرحلة الحالية.