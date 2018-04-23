بعد 34 عاماً.. "أمريكانا" تنسحب اليوم اختيارياً من بورصة الكويت

تنسحب شركة الأغذية الكويتية #أمريكانا اليوم الاثنين، من سوق الكويت للأوراق المالية، بشكل اختياري، مسدلة الستار على 34 عاماً من وجودها في #بورصة_الكويت، ولتواصل نجاحاتها بوصفها واحدة من أكبر شركات الأغذية على مستوى المنطقة، عقب استحواذ كونسرتيوم سعودي-إماراتي عليها.

وعبر مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة للأطعمة، وعلامات تصنيع الأغذية، تجد منتجات "أمريكانا" طريقها لملايين البشر يومياً، ويعد الاستحواذ السعودي الإماراتي عليها، خطوة واعدة لأكبر شركة من نوعها بالمنطقة.

ويأتي انسحاب الشركة من بورصة الكويت بعد استحواذ #أدبتيو عل حصة 93% منها، علماً أن #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي يساهم في "أدبتيو" بنسبة 50%، إلى جانب عدد من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

وظلت شركة "أمريكانا" تحت الأضواء، حتى قبل أن تبدأ قصتها مع "أدبتيو"، والتي لم تكن قصة سهلة، فقد خاض الطرفان مخاضات طويلة لإنجاز الصفقة التي وصفت بالحاسمة، وجرى تنفذيها بشراء حصة أكبر مالك في "أمريكانا" وهي مجموعة #الخرافي الكويتية.

وبعد شد وجذب ظفرت "أدبتيو" بحصة مجموعة الخرافي البالغة 67% من رأسمال "أمريكانا" في صفقة تجاوزت قيمتها 2.3 مليار دولار في نوفمبر من العام 2016، وهي أول خطوة تلتها صفقة أخرى رفعت نسبة الاستحواذ إلى 93%.

وفي أكتوبر من العام 2017، وافقت هيئة أسواق المال الكويتية، على طلب الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت. وأشارت الهيئة في خطاب الموافقة الموجه لإدارة السوق، إلى الأسهم الحرة القابلة للتداول بنسبة 6.5% من إجمالي أسهم الشركة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

ومع دخول السعوديين والإماراتيين إلى أكبر شركة للأغذية وسلاسل المطاعم بالعالم العربي، ينظر إلى هذه الخطوة بأنها ستكمل قصة نجاح "أمريكانا"، التي تعد إحدى أقدم شركات الأغذية بالمنطقة والمالكة لـ14 سلسلة من العلامات الشهيرة والمتواجدة في 13 دولة.

وتوصف مجموعة "أمريكانا" مع وجود آلاف منافذ البيع لها بالمنطقة، بأنها أكبر مشغل لسلاسل المطاعم في منطقة الشرق الأوسط، وواحدة من شركات الامتياز الأكثر نجاحاً في العالم.

وتتميز مجموعة "أمريكانا" بامتلاكها لأكبر العلامات التجارية في العالم، وأكثرها شهرة لمختلف فئات الأغذية والطعام، مثل كنتاكي فرايد تشيكن، وبيتزا هت، وهارديز، وحديقة الزيتون، ولونج هورن، وسينيور ساسي، وكوستا كافيه، وكرسبي كريم وريد لوبستر وغيرها من العلامات.

وعلى صعيد تصنيع وتجهيز قطاع الأغذية، تعد مجموعة "أمريكانا" أكبر ممون من المنتجات الغذائية، ولديها محفظة لتغطي عشرات العلامات التجارية مثل غاردن كاليفورنيا، وفارم فريتس، وكوكي ولحوم أمريكانا.

يذكر أن "أمريكانا" تأسست كشركة مساهمة عامة في العام 1969، وأدرجت في سوق الكويت للأوراق المالية منذ تأسيسها في العام 1984.