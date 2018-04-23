ضعف أداء موردي "أبل" يلقي بظلاله على تداولات بورصة طوكيو

هبط مؤشر #نيكاي القياسي الياباني، اليوم الاثنين، مع تراجع أسهم ذات ثقل مثل "سوفت بنك" و"تيرومو" على نحو بدد أثر المكاسب التي حققتها أسهم القطاع المالي، والتي ارتفعت بعد زيادة العائد على السندات الأميركية.

وانخفض "نيكاي" 0.3% إلى 22088.04 نقطة.

وهوى سهم "تيرومو كورب" المتخصصة في المعدات الطبية 3.9% و"سوفت بنك" 12%، وخصما سوياً نحو 30 نقطة من "نيكاي".

وهبطت أسهم الشركات الموردة لـ #أبل بعد أن توقع مورغان ستانلي ضعفاً في الطلب على أحدث إصدارات الشركة من الهاتف #آيفون، عقب يوم من إثارة شركة تايوان لأشباه الموصلات مخاوف بشأن مبيعات الهواتف الذكية.

وانخفض سهم "موراتا" للتصنيع 1.3% و"تي.دي.كيه" 2%.

في المقابل، حققت أسهم القطاع المالي، التي تستثمر في السندات الأجنبية، أداء فائقاً بعد ارتفاع العائد على السندات الأميركية، فيما لم يسجل مؤشر #توبكس الأوسع نطاقاً تغيراً يذكر عند 1750.79نقطة.