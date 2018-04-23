هل تعرف القيمة الحقيقية لـ"بيتكوين"؟

قد تكون القيمة الحقيقية للعملة الرقمية الأشهر ما بين 20 دولاراً و800 ألف دولار! وهذا التصور ليس ضرباً من الخيال، فإحدى النظريات الرئيسية تقول إن قيمة عملة ما يحددها حجم المعروض منها وكيفية استخدامها وتداولها.

وبالاستناد إلى تلك النظرية، قد تكون قيمة #بيتكوين 20 دولاراً أو 600 دولار أو قد تصل حتى إلى 100 ألف دولار، وتتخطاها إلى أفق أبعد بكثير.

ودخل المتداولون والمضاربون والتقنيون في سباق للتوصل إلى قيمة حقيقية لـ"بيتكوين"، لكن هذا الأمر يبقى رهين الدور الذي ستلعبه العملة المشفرة مستقبلاً وطبيعته، ومدى اتساع نطاق استخدامها بعيداً عن حدود المضاربات التي لم تتخطاها بعد.

في تصور آخر، تقول بعض النظريات إن "بيتكوين" قد تصبح ملاذاً آمنا للاستثمار، تماماً كما هو حال الذهب الآن، وذلك يعني بحسب ما أشارت إليه وكالة "بلومبرغ"، أن قيمة #العملة_الرقمية الأشهر قد تقفز إلى ما فوق 800 ألف دولار.. لكن مهلا، في الوقت نفسه يعني ذلك أيضاً أن قيمة "بيتكوين" قد تهوي إلى العدم!

احتمال "الصفر"

قبل أشهر، أظهرت وثيقة سرية صادرة عن بنك "مورغان ستانلي" أن تقدير وحدة البحوث والتحليل التابعة له، أفضى إلى أن القيمة الحقيقية لعملة "بيتكوين" ربما تكون "صفراً"، فيما كانت "بيتكوين" وقتها تُتداولها فوق مستويات الـ14 ألف دولار.

وحملت الوثيقة عنوان "تفكيك البيتكوين"، فيما كان اللافت فيها أنها لم تعطِ أي توقعات للأسعار المستقبلية لهذه العملة التي أصبحت في الشهور الأخيرة الشغل الشاغل للعالم بأكمله.

وفي قسم حمل عنوان "محاولات لتقييم البيتكوين" شرح التحليل لماذا من الصعب جداً تقييم العملة الإلكترونية، وكيف أنها تختلف عن العملة التقليدية، وعن الذهب، كما أنها تتدرج وتتذبذب بشكل بالغ الصعوبة.

وخلص "مورغان ستانلي" إلى القول إنه "من الصعب جداً الإجابة عن هذا السؤال، لكن توجد بعض النقاط التي تسترعي الاهتمام في هذا المجال"، وأضاف: "هل من الممكن تقييم البيتكوين مثل العملة التقليدية؟ لا، لأنه لا يوجد سعر فائدة يساعد على ذلك".

واستقر سعر "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية فوق مستوى 8900 دولار، بحسب تداولات اليوم الاثنين، بعدما تلقت العملات المشفرة أخيراً دعماً مباشراً من تصريحات إيجابية لمديرة صندوق النقد الدولي بشأن إمكانية الاستفادة من هذه العملات لتسهيل عمليات تحويل الأموال والاستثمار، والتي انتشلتها من موجة تذبذب تسببت بانهيارات في قيم جميع العملات الرقمية في الفترة الأخيرة، متراجعة من مستويات قصوى بلغتها "بيتكوين" قرب 20 ألف دولار، في رحلة هبوط بدأت أواخر العام الماضي.