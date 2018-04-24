أميركا تبيع أذون خزانة عند أعلى سعر للفائدة منذ أغسطس 2008

أظهرت بيانات من #الخزانة_الأميركية أن الوزارة باعت اليوم الاثنين أذون خزانة لأجل 3 أشهر و 6 أشهر عند أعلى مستويات للفائدة منذ أغسطس/آب 2008 بفضل طلب قوي من المستثمرين.



ودفعت الخزانة للمستثمرين #سعر_فائدة قدره 1.830% في أحدث إصدار للأذون لأجل 3 أشهر وسعر فائدة قدره 1.985% في أحدث إصدار للأذون لأجل ستة أشهر.