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أميركا تبيع أذون خزانة عند أعلى سعر للفائدة منذ أغسطس 2008

المصدر: نيويورك - رويترز
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أظهرت بيانات من #الخزانة_الأميركية أن الوزارة باعت اليوم الاثنين أذون خزانة لأجل 3 أشهر و 6 أشهر عند أعلى مستويات للفائدة منذ أغسطس/آب 2008 بفضل طلب قوي من المستثمرين.

ودفعت الخزانة للمستثمرين #سعر_فائدة قدره 1.830% في أحدث إصدار للأذون لأجل 3 أشهر وسعر فائدة قدره 1.985% في أحدث إصدار للأذون لأجل ستة أشهر.

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