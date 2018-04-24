الذهب يرتفع رغم تباطؤ الطلب على الملاذات الآمنة

ارتفعت #أسعار_الذهب اليوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين مع تأثر الطلب على المعدن كملاذ آمن سلبا جراء #ارتفاع_الدولار وعوائد أدوات الخزانة الأميركية وانحسار المخاوف الجيوسياسية.



وبعد أن تراجع في الجلسات الثلاث السابقة، زاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1327.20 دولار للأونصة. لا يبعد ذلك عن مستوى 1321.81 دولار المسجل أمس الاثنين وهو الأضعف للمعدن منذ السادس من إبريل نيسان.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1329.20دولار للأونصة.



وصعد البلاديوم 0.7% في المعاملات الفورية إلى 985.35 دولار للأونصة وزاد البلاتين 0.1% إلى 918 دولارا.



وارتفعت الفضة أكثر من 1% إلى 16.71 دولار للأونصة.