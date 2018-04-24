بلومبيرغ: تأجيل طرح "تداول" للاكتتاب العام إلى 2019

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" عن تأجيل طرح السوق المالية السعودية " #تداول " للاكتتاب العام إلى مطلع عام 2019، مستندة بذلك إلى أن "تداول" تنتظر الترقية المحتملة للسوق بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو، والذي سيعزز من قيمتها.

ويعتبر مؤشر "تاسي"، من بين أفضل 10 بورصات في العالم أداءً هذا العام بعد أن تم إدارجها على مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية في مارس/آذار الماضي.

وقد ساعد ذلك في تعزيز مكاسب السوق السعودية ووصولها إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وستستطيع السوق السعودية جذب 41 مليار دولار من رأسمال الأجنبي إذا قامت "#مورغان_ستانلي" بتتبع خطوة "فوتسي راسل" في ترقية السوق هذا العام ، وفقاً لشركة "الراجحي المالية".

وكان قد تم تعيين وحدة "HSBC Holdings " في عام 2016 لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام.