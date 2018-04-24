تغطية الطرح العام لأسهم سي.آي كابيتال ببورصة مصر 29.45 مرة

قال متعاملون في سوق المال لرويترز اليوم الثلاثاء إنه تمت تغطية الطرح العام لأسهم سي.آي كابيتال، أحد أكبر بنوك الاستثمار في مصر، 29.45 مرة بسعر 7.7 جنيه، ما يعادل 0.43 دولار للسهم.

تسعى سي.آي كابيتال لجمع ما يصل إلى نحو 1.7 مليار جنيه من خلال طرح عام أولي لحوالي 41.5% من أسهمها ببورصة مصر.

يبلغ عدد الأسهم في الطرح العام المخصص لصغار المستثمرين 22.563 مليون سهم إضافة إلى حوالي 203.073 مليون سهم في الطرح الخاص الذي تمت تغطيته 6.1 مرة.

وقال محمد النجار من المروة لتداول الأوراق المالية "نسبة التخصيص في الطرح العام لصغار المستثمرين 3.3%".

وتتوقع سي.آي كابيتال بدء التداول على أسهم الشركة يوم الاثنين 30 أبريل.



ويبلغ رأسمال سي.آي كابيتال 411.456 مليون جنيه موزع على 411.456 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.



وبلغت إيرادات سي.آي كابيتال 1.85 مليار جنيه في 2017 وصافي الربح العائد للمساهمين 251 مليون جنيه بزيادة 144% و104% على الترتيب.