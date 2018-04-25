6 عملات تسحب البساط من عمالقة العملات الرقمية

خلال الـ 48 ساعة الماضية، تمكنت 6 #عملات_رقمية من سحب البساط من "Bitcoin" التي تعد العملة الأقوى في سوق العملات الرقمية.

وبسبب القفزة القوية التي سجلتها هذه #العملات تمكنت من لفت نظر المتداولين والمستثمرين في هذه السوق التي قفزت قيمتها السوقية خلال الساعات الماضية بنسبة 7.37% رابحة نحو 28.7 مليار دولار بعدما قفزت قيمتها السوقية من 389.1 مليار دولار يوم الأحد الماضي إلى نحو 417.8 مليار دولار صباح الأربعاء.

وفيما لم تحقق "Bitcoin" ارتفاعاً يتجاوز 7% بعدما صعدت من مستوى 8876 دولار في تعاملات صباح الأحد الماضي إلى مستوى 9442 دولار في صباح الأربعاء، قفزت 6 عملات بنسب تراوحت ما بين 22 و42%.

على رأس قائمة هذه العملات جاءت عملة "TRON" والتي قفزت بنسبة 42.3% مرتفعة من مستوى 0.052 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى مستوى 0.074 دولار في صباح تعاملات الأربعاء.

وقفزت القيمة السوقية للعملة من مستوى 3.4 مليار دولار إلى نحو 4.9 مليار دولار رابحة 1.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 42.11%.

في المركز الثاني حلت عملة "EOS" والتي صعدت بنسبة 31.8% مرتفعة من مستوى 11.3 دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 14.9 دولار صباح الأربعاء.

وقفزت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 31.8% رابحة نحو 2.9 مليار دولار بعدما ارتفعت من نحو 9.2 مليار دولار إلى مستوى 12.1 مليار دولار.

وحلت عملة "Decerd" في المركز الثالث بمكاسب بلغت نسبتها 28.6% بعدما صعدت من نحو 65.7 دولار إلى مستوى 84.5 دولار.

أما قيمتها السوقية الإجمالية فقد ارتفعت من مستوى 469 مليون دولار إلى نحو 604 مليون دولار رابحة نحو 135 مليون دولار تعادل ما نسبته 28.7%.

وجاءت عملة "Ontology" في المركز الرابع بعدما صعدت بنسبة 22.77% مرتفعة من مستوى 4.04 دولار في تعاملات الأحد الماضي لتسجل نحو 4.96 دولار في تعاملات صباح الأربعاء.

وقفزت قيمتها السوقية من مستوى 454 مليون دولار إلى نحو 558 مليون دولار رابحة نحو 104 مليون دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 22.9%.

خامساً حلت عملة "Steem" والتي صعدت بنسبة 27.6% مرتفعة من مستوى 3.04 دولار إلى نحو 3.88 دولار رابحة 84 سنتاً.

وصعدت قيمتها السوقية بنسبة 27.8% رابحة نحو 215 مليون دولار بعدما ارتفعت من 772 مليون دولار إلى مستوى 987 مليون دولار.

في المركز السادس جاءت عملة "Storm" بعدما ارتفعت بنسبة 25.4% مرتفعة من مستوى 0.055 دولار إلى نحو 0.069 دولار.

وقفزت قيمتها السوقية من نحو 226 مليون دولار في تعاملات الأحد الماضي إلى نحو 284 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 25.6%.