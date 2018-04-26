الذهب قرب أقل سعر في 5 سنوات بفعل صعود الدولار وعوائد السندات

تحركت #أسعار_الذهب داخل نطاق ضيق اليوم الخميس، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة تحت ضغط من ارتفاع #الدولار وصعود عوائد أدوات الخزانة الأميركية.

وفي الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1% عند 1324.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد يوم من انخفاضه إلى 1318.51 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 21 مارس، وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1326.2 دولار للأوقية.

وقال بيتر فونج مدير التداولات لدى وينغ فونغ للمعادن النفيسة في هونغ كونغ: "أسعار الذهب منخفضة بسبب الدولار القوي. تجد السوق دعما جيدا جداً في حدود مستويات 1310 إلى 1315 دولارا".

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 91.102، بعد أن صعد إلى 91.261 في الجلسة السابقة وهو أعلى مستوياته منذ 12 يناير.

وزادت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية إلى 16.56 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.2% إلى 907.49 دولار للأوقية. وكان المعدن فقد حوالي 2.2% أمس الأربعاء.

ونزل البلاديوم 0.4% إلى 973.80 دولار للأوقية.