اليورو يهبط بعد إبقاء المركزي الأوروبي الفائدة بلا تغيير

هبط #اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر أمام العملة الأميركية اليوم الخميس بعد أن أشاد رئيس البنك الأوروبي ماريو دراجي بنموٍ "متين" في منطقة العملة الأوروبية لكنه أبقى أسعار الفائدة بلا تغيير.



وتراجع اليورو إلى 1.211 دولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني، بعد أن أعلن المركزي الأوروبي قراره إبقاء السياسة النقدية بلا تغيير.



ويشهد اليورو ضعفا منذ بداية الأسبوع بعد قفزة في عوائد السندات الأميركية أثارت موجة مشتريات في الدولار ودفعت البعض للتساؤل عما إذا كان الاتجاه الصعودي لليورو منذ العام الماضي قد فقد قوته الدافعة.

وواصل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة، موجة صعود مستمرة منذ 8 أيام ليصل إلى 91.51 وهو أعلى مستوى له منذ الثاني عشر من يناير/كانون الثاني.

وتلقت العملة الخضراء دعما من بيانات اقتصادية قوية وأيضا صعود العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 3% للمرة الأولى في أربع سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع.



وأمام العملة اليابانية سجل الدولار أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 109.46 ين.