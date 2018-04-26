نشر مسودة تعليمات إعلانات الشركات المساهمة بالسعودية

أصدر مجلس إدارة هيئة #السوق_المالية_السعودية مسودة التعليمات الخاصة بإعلانات #الشركات_المساهمة المدرجة المعدلة "التعليمات" لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 27 مايو المقبل.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية، وإعانة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية.

كما تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات الإفصاح على الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بما يمكنهم من الالتزام بأحكام الإفصاح الواردة في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، خاصة الالتزامات المستمرة الواردة وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية.

وكشفت الهيئة عن تلقي آراء ‏وملاحظات المهتمين والمعنيين عبر البريد الإكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa).

للاطلاع على مسودة التعليمات اضغط هنا: التعليمات الخاصة باعلانات الشركات