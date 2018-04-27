ارتفاعات تاريخية ببورصة مصر.. و"السوقي" يتجاوز تريليون جنيه

بدعم مشتريات عربية وأجنبية، حققت البورصة المصرية مستويات وارتفاعات تاريخية خلال تعاملات الأسبوع، رغم استمرار غياب المحفزات واستمرار المتعاملين المصريين نحو البيع.

وفيما تمكن مؤشرها الرئيسي من الاستقرار أعلى مستوى 18300 نقطة، تجاوز رأس المال السوقي للشركات المدرجة حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى على الإطلاق.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع الجاري بنسبة 2.5% رابحاً نحو 24.6 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 1006 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 981.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 3.27% بعدما أضاف نحو 582 نقطة مرتفعاً من مستوى 17781 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 18363 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع نحو 1.29 مليار سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 مليار جنيه.

وصعد سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 6.3% مسجلاً بذلك أعلى وتيرة أسبوعية منذ مارس الماضي، عند مستوى 94.99 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 305.9 مليون جنيه، وبحجم تداولات تجاوز 3.29 مليون سهم.

وارتفع استقر المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.79% مضيفاً نحو 18 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2273 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2291 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 0.23% فاقداً نقطتين بعدما تراجع من مستوى 867 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 865 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المصريين نحو البيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة إجمالية بلغت نحو 932.3 مليون جنيه و304 ملايين جنيه على التوالي.

وشهدت جلسة أمس الخميس، تنفيذ اليوم الطرح العام والخاص لشركة "سي آي كابيتال" القابضة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وذلك من خلال 225.6 مليون سهم، بنسبة 54.84% من رأسمال الشركة بسعر 7.7 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.33% رابحاً 241.33 نقطة. وصعد المؤشر السبعيني بنسبة 0.6%، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.1%. وربحت الأسهم المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه.