الذهب متماسك قرب أدنى مستوى بـ5 أسابيع بضغط من قوة الدولار

حامت أسعار #الذهب بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أسابيع، اليوم الجمعة، متجهة إلى التراجع بأكثر من 1% هذا الأسبوع تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع العائد على #السندات_الأميركية وانحسار التوترات الجيوسياسية.



واستقر الذهب في التعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1316.34 دورلار للأونصة، وهو مستوى غير بعيد عن الأدنى الذي سجله خلال الجلسة الماضية عندما بلغ 1315.06 دولار للأونصة، وهو الأضعف منذ 21 مارس.



وانخفض المعدن الأصفر في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1317.20 دولار للأونصة.



وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل سلة عملات بفعل ارتفاع العائد على #السندات_الأميركية بينما تراجع اليورو بفعل نبرة البنك المركزي الأوروبي التي تشير إلى عدم تشديد السياسة النقدية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.49 دولار للأونصة. وعلى أساس أسبوعي، انخفض المعدن بأكثر من 3% إلى الآن، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.



ونزل البلاتين 0.1% إلى 905.20 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر عند 901 دولار الذي لامسه يوم الخميس.



وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 984 دولارا للأونصة وهبط بأكثر من 4% منذ بداية الأسبوع بعد تحقيق مكاسب لأسبوعين.