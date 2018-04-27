مؤشر نيكاي الياباني يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت #الأسهم_اليابانية إلى أعلى مستوى في ما يقرب من ثلاثة أشهر اليوم الجمعة مع المكاسب التي حققها قطاع الشركات المرتبطة بالرقائق بعد توقعات بتحقيق أرباح قوية من أدفانتست وكيوسيرا، ما ساعد المؤشر على تحقيق أكبر مكسب شهري منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأغلق المؤشر #نيكاي القياسي مرتفعا 0.7% إلى 22467.87 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل فبراير، في آخر جلسة تداول في شهر أبريل. وستغلق الأسواق يوم الاثنين في اليابان بمناسبة عطلة عامة.



وعلى أساس أسبوعي، زاد نيكاي 1.4%، وحقق مكسبا أسبوعيا للأسبوع الخامس على التوالي في أطول موجة صعود منذ آخر خسارة مني بها. وزاد المؤشر 4.7% على أساس شهري محققا أكبر مكسب في شهر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وتلقت السوق دعما من #تراجع_الين وتوقعات الأرباح.



وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% مسجلا 1777.23 نقطة.