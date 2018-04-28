كيف يؤثر تقارب الكوريتين على أسعار الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب بعد أن تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتهما المرتفعة، لكن احتمال التوصل لاتفاق لجعل شبه الجزيرة الكورية منطقة خالية من الأسلحة النووية يقلص جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري آمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1323.84 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي. وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.42 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1323.40 دولار للأوقية.

وقال والتر بيهوفيتش نائب الرئيس التنفيذي لشركة ديلون ميتالز لخدمات الاستثمار "تراجع الدولار وأيضا تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن 3 بالمئة يعطيان دفعة للذهب".

وواصلت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، وهي مؤشر قياسي لأسعار الفائدة العالمية، التراجع عن مستوى 3 بالمئة الذي تجاوزته يوم الأربعاء للمرة الأولى في أربع سنوات.

وفي العادة فإن ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضغط على الذهب بتقليص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا والمسعر بالدولار.

لكن متعاملين قالوا إن تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار وهبوط الذهب إلى مستوى رئيسي للدعم أثارا مشتريات في المعدن الأصفر.

وينهي الذهب الأسبوع منخفضا حوالي 1 في المئة لثاني أسبوع على التوالي، وهو أكبر هبوط في أربعة أسابيع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.53 دولار للأوقية، منهية الأسبوع على خسارة حوالي 2.5 بالمئة.

وصعد البلاتين حوالي 0.6 بالمئة إلى 911.74 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى منذ الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول عند 900.50 دولار.

وهبط البلاديوم 1.08 بالمئة إلى 973.90 دولار للأوقية، منهيا الأسبوع على خسارة تبلغ نحو 6 بالمئة. وكان المعدن قفز حوالي 10 بالمئة منذ أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات روسية في السادس من أبريل/نيسان. وروسيا هي أكبر منتج للبلاديوم في العالم.