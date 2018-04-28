مكاسب أمازون تدفع المؤشرات الأميركية للارتفاع

أغلق المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك في بورصة وول ستريت على ارتفاع طفيف بدعم من مكاسب لأسهم أمازون وشركات أخرى للمنتجات الاستهلاكية غطت على القلق بشأن التضخم وبعض التعثر في قطاعي التكنولوجيا والطاقة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 11.15 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 24311.19 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.97 نقطة، أو 0.11 بالمئة، ليغلق عند 2669.91 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 1.12 نقطة، أو 0.02 بالمئة، إلى 7119.80 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسارة مع انخفاض داو جونز 0.62 بالمئة، وناسداك 0.37 بالمئة، وستاندرد آند بورز 0.01 بالمئة.