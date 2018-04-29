إدراج وبدء تداول وحدات "سدكو كابيتال ريت" الثلاثاء المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية " #تداول" أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات #صندوق_سدكو_كابيتال اعتباراً من يوم الثلاثاء 15/08/1439 هـ الموافق 01/05/2018، بالرمز4344 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.

وأوضحت "تداول" أن نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة ستكون 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016، فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.