إدراج وتداول وحدات صندوق سدكو كابيتال الثلاثاء المقبل

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن إدراج وبدء تداول وحدات صندوق سدكو كابيتال، اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 مايو المقبل بالرمز 4344 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة التي أعلنتها هيئة السوق المالية فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة هو الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بنفس طريقة تداول الأسهم في السوق المالية.

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