الكويت.. السيولة تستمر بمستوى متدنٍّ عند 10.5 مليون دينار

مازال متوسط السيولة المتداولة اليومية في #البورصة_الكويتية متدنيا نسبيا، حيث بلغ المعدل اليومي 10.5 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي.

وحققت القيمة الرأسمالية خسائر بلغت 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) لتصل إلى 26.9 مليار دينار بالمقارنة مع 27.4 مليار بنهاية الأسبوع السابق.

وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطني أن انضمام بورصة الكويت لمؤشر "فوتسي" قد يساهم في إدخال 800 مليون دولار من التدفقات الساكنة.

وقال إن ذلك سيتم على مرحلتين، في سبتمبر وديسمبر المقبلين بحيث سوف يكون وزن البورصة الكويتية في المؤشر عند 0.4%.





خطط تطوير سوق المال

من جهة أخرى، عقدت بورصة الكويت وهيئة أسواق المال سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين في لندن، وذلك على هامش الجولة الترويجية الدولية التي أقامتها مؤخراً.

وتهدف الجولة بحسب مسؤولي البورصة إلى معرفة متطلبات هؤلاء المستثمرين وآرائهم فيما يخص التقدم الحاصل في مشروع تطوير السوق الكويتية الجاري تنفيذه في الوقت الحالي.

يذكر أن التغييرات في البورصة تمت منذ بداية شهر أبريل الماضي.