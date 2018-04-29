دانة غاز: المحكمة البريطانية ترفض رفع الحظر عن توزيع الأرباح

قالت شركة #دانة_غاز إن المحكمة البريطانية أصدرت، الجمعة الماضية، قراراً رفضت بموجبه طلب الشركة إلغاء الأمر الصادر من قبل المحكمة البريطانية بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام 2017.

وأشارت الشركة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنها بصدد إعداد إفصاح مفصل للسوق عن توزيع حصة الأرباح التي وافقت عليها الجمعية العمومية للشركة في 18 أبريل الماضي، وذلك بعد أخذ المشورة القانونية اللازمة.

وكانت الجمعية العمومية لـ"دانة غاز" قررت توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 5% عن العام الماضي. وجاء قرار التوزيعات على الرغم من صدور أمر من #محكمة_العدل_العليا_البريطانية يمنع الشركة من توزيع الأرباح، على خلفية النزاع في قضية #صكوك الشركة.

إلا أن دانة غاز حصلت على قرار مقابلٍ من محكمة الشارقة بوقف المنع الوقتي الصادر من المحكمة البريطانية. وحظرت محكمة الشارقة على حاملي الصكوك اتخاذ أي إجراءات ضد الشركة بأوامر من المحكمة العليا البريطانية قبل عرضها على القضاء الإماراتي.

وكانت هيئة الأوراق المالية قد وافقت على طلب الشركة تأجيل مناقشة توزيع الأرباح عن العام الماضي، لكنها اشترطت موافقة المساهمين على ذلك، وعرض قرار المحكمة البريطانية على القضاء الإماراتي.

وحققت "دانة غاز" أرباحا" صافية بلغت 305 ملايين درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع خسائر صافية بلغت 323 مليون درهم بنهاية العام 2016.

وعزت الشركة هذه الأرباح إلى تحسن الإنتاج وارتفاع أسعار البيع الفعلية للسوائل النفطية، إضافة إلى التسوية التي تمت مع حكومة إقليم كردستان العراق.