وارن بافيت ناصحاً: وأنت تشتري "بيتكوين" انتبه لهذا الأمر

رغم الصعود الكبير الذي حققته " #بيتكوين" والعملات الرقمية مؤخراً إلا أنه وفيما يبدو لا يغير ذلك من قناعات المستثمرين العالميين الكبار، ومن بينهم الملياردير وارين بافيت.

وتقدر ثروة #وارن_بافيت بحسب ما طالعت "العربية.نت" على موقع Forbes لتصنيف الأثرياء بنحو 84.6 مليار دولار، حتى صباح اليوم الأحد.

وارتفعت بيتكوين من نحو 6800 دولار في 12 أبريل الماضي، لتتداول اليوم الأحد عند مستوى 9302 دولار، بمكاسب بلغت نسبتها 37%.

وقد طرح بافيت بحسب مقابلة مع "Yahoo Finance" قبيل اجتماع المساهمين السنوي لشركة Berkshire Hathaway، أحدث أفكاره حول الاستثمار في العملات الرقمية.

وتتألف مجموعة Berkshire Hathaway التي يرأسها وارن بافيت من أكثر من 60 شركة، وتضم عددا من شركات التصنيع والشركات الصناعية.

"هناك نوعان من العناصر التي يشتريها الناس ويعتقدون أنهم يستثمرون"، كما يقول بافيت، "أحدهما هو حقا استثمار والآخر ليس كذلك"، وبيتكوين، كما يقول بافيت ليست كذلك.

وبحسب ما طالعت "العربية.نت" عبر موقع Coinmarketcap حققت القيمة السوقية للعملات الرقمية قفزة كبيرة في نحو شهر حيث كانت 278 مليار دولار في 29 مارس الماضي، فيما وصلت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 427 مليار دولار اليوم الأحد.

"إذا اشتريت شيئًا مثل مزرعة، أو منزلًا سكنيًا، أو دخلت في نشاط تجاري، يمكنك القيام بذلك على أساس خاص وهو استثمار مُرضٍ تمامًا. أنت تنظر إلى الاستثمار نفسه لتصل إلى العائد، والآن إذا اشتريت شيئًا مثل بيتكوين أو بعض #العملات_الرقمية، فليس لديك في الواقع أي شيء تملكه. أنت تأمل فقط أن يدفع الرجل التالي المزيد".

ويكمل بافيت "عندما تشتري عملة مشفرة أنت لا تقوم بالاستثمار، إنها المضاربة، ولا يوجد خطأ في ذلك إذا كنت تريد المقامرة، سيأتي شخص آخر ويدفع المزيد من الأموال غدا، وهذا نوع من أنواع الألعاب، وأنت هنا لا تستثمر".