لأول مرة.. مبيعات الأجانب بالسوق السعودية تفوق مشترياتهم

أظهرت بيانات #السوق_السعودية ، أن مبيعات المستثمرين الأجانب للأسهم تجاوزت مشترياتهم للمرة الأولى خلال العام الحالي في الأسبوع الماضي.

ووصل #صافي_استثمار_الأجانب إلى 48 مليون ريال كصافي بيع وهي المرة الأولى منذ بداية العام الحالي.

لكن مشتريات المؤسسات الأجنبية المؤهلة التي تستثمر مباشرة، لا تزال أعلى من مبيعاتها .

وهو ما يشير إلى أن المؤسسات المرخصة حديثا التي تدخل السعودية حاليا تواصل زيادة حجم محافظها.



يذكر أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب قد سجل رقما قياسيا وصل إلى 385 مليون ريال في الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من إبريل الجاري.