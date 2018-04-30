اندماج سينسبري وأسدا يهز "التجزئة" مع ارتفاع أسهم أوروبا

أحدث اندماج سلسلتي متاجر البقالة البريطانيتين " #سينسبري " و "أسدا" هزة في قطاع التجزئة اليوم الاثنين، بينما ارتفعت الأسهم الأوروبية لتتجه صوب تحقيق مكاسب لشهر أبريل نيسان.



وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، في حين زاد المؤشر داكس الألماني 0.3 % مدعوما بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في ظل انحسار التوترات بين كوريا الشمالية والجنوبية وتحقيق الشركات لنتائج قوية.



وتركزت الأنظار في أوروبا على سيسنبري التي قفزت أسهمها 20 % عند الفتح بعد أن اتفقت شركة التجزئة على اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه استرليني مع أسدا التابعة لمجموعة وول مارت.



وهوى سهم تيسكو، التي ستفقد صدارتها للسوق في #بريطانيا لصالح المجموعة الجديدة المندمجة، 2.5 % بفعل الأنباء التي أثقلت كاهل أسهم التجزئة عموما.



ونزلت أسهم موريسونز وماركس اند سبنسر بين 0.6 و0.7% . لكن سهم كارفور الفرنسية ارتفع 0.4 % وزاد سهم كاسينو 0.9% .



وفي صفقة أخرى، ارتفعت أسهم دويتشه تليكوم 1.5 % متصدرة المكاسب على داكس بعد أن أبرمت الشركة الألمانية صفقة قيمتها 26 مليار دولار لدمج تي-موبيل يو.اس وسبرنت.