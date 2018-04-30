بدء إجراءات المزايدة على حصة تصل لـ44% من بورصة الكويت

أعلنت #هيئة_أسواق_المال_الكويتية اليوم عن بدء إجراءات المزايدة على حصة تتراوح ما بين 26 إلى 44%، من شركة #بورصة_الكويت، على أن يتم التخصيص للشركات المدرجة مع مشغل عالمي للبورصات.

وتشمل معايير التأهيل للمشغل العالمي، أن يكون مقرهم في دولة مصنفة ضمن الأسواق الثانوية الناشئة على الأقل من قبل فوتسي راسل أو مورغان ستانلي.

كما يجب ألا تقل القيمة السوقية الإجمالية للأوراق المالية المدرجة لدى المشغل العالمي عن 200 مليار دولار، وألا يقل عدد الشركات المدرجة عن 300 شركة، أو ألا تقل الإيرادات السنوية للمشغل عن 200 مليون دولار.