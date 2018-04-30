مكاسب قوية لـ"سي آي كابيتال" بأول يوم تداول له في بورصة مصر

بدأ اليوم التداول على أسهم مجموعة #سي_آي_كابيتال بسعر 7.70 جنيه للسهم دون التقيد بالحدود السعرية، في #بورصة_مصر.

وقفز السهم في أول يوم تداول له حتى الآن بحوالي 19% فوق 9 جنيهات.

وكان قد تم تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة "سي آى كابيتال" القابضة، خلال جلسة الخميس الماضي لنحو 226 مليون سهم، تشكل 55% من رأس مال الشركة، وبقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار جنيه.

وأعلنت البورصة المصرية، أنه تمت تغطية الطرح العام للشركة بنحو 29.5 مرة.

ووصف محمود عطالله الرئيس التنفيذي لـ"سي آي كابيتال"، في مقابلة مع "العربية"، بدء التداول باليوم المهم في تاريخ الشركة، مشيراً إلى أن توقيت وحجم الطرح كان موضع دراسة في الفترة الماضية للوصول إلى مستوى تقبله السوق.

وأضاف أنه إلى جانب حجم التغطية من اللافت نوعية المستثمرين الجدد، إذ من بينهم صناديق استثمار أجنبية تتمتع بسمعة كبيرة.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ"سي آي كابيتال" أن تغطية الكمية المطلوبة تمت بـ6 مرات في الطرح الخاص وبـ29.5 مرة في العام، لكن كشركة مصدرة "قررنا ألا نلجأ إلى الحد الأعلى وأخذنا أقل من متوسط القيمة العادلة وهو ما تم تطبيقه".

وأكد أن أحد أسباب الطرح الحصول على إمكانية زيادة رأس المال، لكن ليس بأكثر مما تحتاجه الشركة، وتابع: "نهدف إلى أن نكون بنك استثمار بالمفهوم الحديث للقيام بكافة الخدمات غير التقليدية".

وحول ما يشاع عن رغبة البنك التجاري الدولي في بيع حصته بالشركة، ذكر عطالله أن البنك أعلن منذ سنتين أنه لن يتخارج من الحصة المتبقية له وهي 10% من أسهم "سي آي كابيتال".