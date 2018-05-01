الإسترليني يتهاوى بعد سلسلة أرقام اقتصادية متواضعة

واصل #الجنيه_الاسترليني خسائره اليوم الثلاثاء، لينزل عن 1.37 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني إلى أدنى معدلاته في 17 شهراً.

تلك البيانات هي الأحدث في سلسلة أرقام اقتصادية متواضعة، وقد قلصت أكثر فرص رفع #بنك_إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

ونزل الإسترليني، الذي يعاني بالفعل أمام الدولار المنتعش، 0.6%، إلى 1.3683 دولار. والعملة منخفضة نحو 5% عن ذروة ما بعد استفتاء الانفصال عن #الاتحاد_الأوروبي 1.4377 دولار المسجلة في 17 أبريل.