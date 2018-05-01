الإسترليني يفقد 5% من قيمته في أسبوعين

فقد #الجنيه_الإسترليني 5% من قيمته خلال أسبوعين، بعد مواصلة خسائره اليوم الثلاثاء لينزل عن 1.37 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

ويأتي هذا الهبوط اليوم بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو قطاع #الصناعات التحويلية #البريطاني إلى أدنى معدلاته في 17 شهرا.

والبيانات هي الأحدث في سلسلة أرقام اقتصادية متواضعة، وقد قلصت أكثر فرص رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

ونزل الإسترليني، الذي يعاني بالفعل أمام الدولار المنتعش، 0.6 بالمئة إلى 1.3683 #دولار.

العملة منخفضة نحو 5% عن ذروة ما بعد استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 1.4377 دولار المسجلة في 17 أبريل الماضي.