الدولار يعزز مكاسبه واليورو قرب أقل مستوى في أكثر من 3 أشهر

نزل #اليورو اليوم الثلاثاء، متجها صوب أقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، إذ نالت بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع مطلع الأسبوع من المعنويات في منطقة العملة الموحدة قبل صدور قرار مجلس #لفيدرالي الأميركي.

وارتفع اليورو في الأسبوعين الأخيرين بفضل تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 3%، وتجدد الصلة بين أسعار الفائدة المرتفعة وعملة قوية.

وفي حين لا تتوقع الأسواق أي تغير في أسعار الفائدة في ختام اجتماع مجلس الفيدرالي غدا الأربعاء، فإن المحللين يتابعون أي تغير في اللغة المستخدمة.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.2058 دولار ليظل قريباً من المستوى الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2055 دولار، وهو أقل سعر منذ منتصف يناير.

وارتفع #الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة الأميركية 91.964.

وتترقب الأسواق بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أبريل، التي تصدر يوم الجمعة، وقد تعطي مؤشرات على قوة أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الدولار 2% في أبريل، مسجلا أكبر مكسب شهري منذ نوفمبر 2016، بعد أن تجاوزت عائدات سندات الخزانة حاجز 3% المهم من الناحية النفسية لتسجل أعلى مستوى في أربعة أعوام خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت مكاسب العملة الأميركية الأخيرة بعد هبوط اليورو جراء بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة في ألمانيا لشهر مارس.

وارتفع الدولار قليلا إلى 109.43 ين.

وصعد الدولار لأعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 109.540 ين يوم الجمعة، مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية، لكنه فقد الزخم مع تراجع العائدات من أعلى مستوى في أربعة أعوام.